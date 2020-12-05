بث مباشر .. الأهلي و طلائع الجيش في نهائي بطولة كأس مصر

بثًا مباشرًا لحظة بلحظة، لمباراة الأهلي وطلائع الجيش، خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب ستاد برج العرب، في نهائي بطولة كأس مصر.

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيله لمواجهة طلائع الجيش، في المباراة المقرر انطلاقها الثامنة مساء اليوم، على ستاد برج العرب في الإسكندرية، في نهائي كأس مصر.

ويأتي تشكيل الأهلي كالتالي..

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، مروان محسن.

وضم موسيماني، 22 لاعباً في معسكر الأهلي لمواجهة الطلائع، وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.

أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش، تشكيل فريقه في مواجهة الأهلي، بنهائي كأس مصر، في المباراة المقررة إقامتها في الثامنة مساء اليوم، على ستاد برج العرب.

وجاء تشكيل الطلائع لمواجهة الأهلي على النحو التالي:

حارس المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد زولا - أحمد علاء - خالد سطوحي - علي الفيل - محمد ناصف.

خط الوسط: فرانك ستيفين - مهند لاشين - أحمد سمير.

خط الهجوم: عمرو جمال - عمرو مرعي.

الأهلي سبق وحصد لقب كأس مصر 36 مرة، ويسعى للتتويج باللقب للمرة 37 في تاريخ القلعة الحمراء، بينما يسعى الطلائع لكتابة أول صفحات المجد وحصد اللقب الأول في تاريخه.