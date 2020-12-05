بعدما زادت عليه الأعراض .. نقل وليد سليمان إلى المستشفى بسبب كورونا

دخل وليد سليمان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت رعاية طبية في أحد المستشفيات بالقاهرة، بعدما زادت عليه أعراض فيروس كورونا.
واشتكى وليد سليمان خلال الساعات الماضية من زيادة أعراض فيروس كورونا وخاصة ارتفاع درجة الحرارة.
وحرص مسئولو الأهلي على التواصل مع اللاعب بشكل مستمر، من أجل الاطمئنان على سلامته.
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