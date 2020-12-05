شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات مصر يهزمن السنغال 54 / 48 ببطولة أفريقيا للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فاز منتخب مصر للناشئات لكرة السلة، على نظيره السنغالي 54/48، في ثالث أيام بطولة الأمم الأفريقية دون 18 عاما، التي تستضيفها مصر حتى التاسع من الشهر الجاري ، و انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب السنغالي 28/22، لكن ناشئات مصر قلصن الفارق وخرجن من الفترة الثالثة والنتيجة متعادلة 35/35، ونجحن في انهاء المباراة لصالحهن 54/48.

وكان منتخب مصر للناشئات قد خسر مباراته الأولى أمام منتخب مالي 64/36، كما خسر منتخب السنغال أيضا من مالي 61/37.

يتولى القيادة الفنية لمنتخب الناشئات شريف عزمي مديرا فنيا، ويعاونه مصطفى هدهود ومصطفي فكري وماجد سلامة وأحمد الجزار، وتترأس البعثة رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

ويشارك في البطولة منتخبات مالي والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة ، على مستوى الناشئين ، وفيما يخص منتخب الناشئات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالي ، و من المقرر ان يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة ، ويتولى إدارة البطولة محمد فتحي وخالد القوصي، عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.