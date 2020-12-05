شكرا لقرائتكم خبر عن خماسي شباب الزمالك يغيب عن تدريب الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاب أحمد عيد، أسامة فيصل، حسام أشرف، حسام عبدالمجيد، وياسين مرعي لاعبو فريق الكرة بنادي الزمالك عن التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم على ملعب النادي، وجاء غياب الخماسي بسبب تواجدهم في معسكر المنتخب الوطني للشباب المفتوح استعدادا لمواجهات بطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية للشباب.

ويستعد الزمالك لخوض الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، المقرر انطلاقه خلال الأسبوع المقبل بمواجهة المقاولون العرب.

من ناحية أخرى كشف مصدر مقرب من أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق ، ان اللاعب في طريقه الي نادي الزمالك للتوقيع علي عقود انضمامه للفريق رسمي عقب انتهاء المفاوضات بينه وبين إدارة الكرة في الزمالك بالنجاح.

وحدد مسئولو الزمالك، اليوم، السبت، موعداً نهائياً لحسم مصير إمكانية ضم أحمد الشيخ، جناح الأهلى السابق، من عدمه، بعد عرض اللاعب من جانب لجنة الكرة بالنادى على البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، الذى أبدى موافقته حول ضم اللاعب، ولكن تبقى المشاورات التى سيتم حسمها اليوم بين لجنة الكرة وإدارة النادى الأبيض للتشاور النهائى حول إبرام الصفقة من عدمه، ومن المقرر أن يحسم التصويت داخل لجنة الكرة بالزمالك مدى إمكانية ضم الشيخ من عدمه.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق، وافق على انضمام أحمد الشيخ، جناح الأهلى السابق، بعد عرضه عليه من جانب الكرة بالنادى،

وكشف المصدر ذاته إن اللاعب كان ينتظر قرار إدارة الزمالك النهائى بشأن ضمه من عدمه، خاصة إنه تم إخطاره أن الحسم سيكون خلال ساعات بشأن مدى إمكانية ضمه لقلعة ميت عقبة من عدمه.