شكرا لقرائتكم خبر عن السقا: أفشة أصبح أسطورة أهلاوية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الظاهر السقا مدير الكرة السابق بنادي المصري البورسعيدي أن محمد مجدي افشه نجم خط وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أصبح أسطورة جديدة تسطر نفسها في قلوب الجماهير، مضيفًا خلال الأستوديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: " أفشه الأسطورة الجديدة للنادي الأهلي ووضع نفسه في قلوب الأهلاوية".

أوضح عبد الظاهر السقا: "أيمن أشرف مستواه ثابت وتغير عليه الكثير من اللاعبين مع كل المدربين الذين تولوا المسئولية"، وواصل السقا حديثه عن دفاع الأهلي قائلاً: "ياسر إبراهيم طور من مستواه الفني كثيرا وكان شريكا رئيسيا في سر انتصار الأهلي على الزمالك في نهائي افريقيا مع ايمن أشرف".

وشدد عبد الظاهر السقا: "شيكابالا رقص مدافعي الأهلي في نص متر وأحرز الهدف الجميل بنهائي أبطال أفريقيا من خطأ تم في لحظة".

وتابع مدافع الفراعنة التاريخي أن حسين الشحات جناح الأهلي عليه مصالحة الجماهير لأنه لم يقدم المستوى في المباريات السابقة.

وأشار السقا الى أن بدر بانون مدافع قوي في الأهلي ولن يرهب لأنه أتى من فريق كبير وكان كابتن الرجاء المغربي وبالتالي مثل هذه المباريات اعتاد لعبها كثيراً.

ويلتقى الأهلى مع طلائع الجيش فى الثامنة مساءً، على ستاد برج العرب، في نهائي مسابقة كأس مصر، ويطمح المارد الأحمر بالتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدوري للمرة الخامسة على التوالى، ثم الفوز بدوري الأبطال الأفريقى على حساب الغريم التقليدي الزمالك لأول مرة منذ سبع سنوات، بينما يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة فى تاريخه.

ضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وعمرو السولية وحمدى فتحى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ومروان محسن.

ويضم تشكيل الطلائع، كلاً من: محمد بسام، على الفيل خالد سطوحي ،عمرو مرعي، عمرو جمال، أحمد سمير، محمد ناصر، مهند لاشين، أحمد زولا، فرانك ستيفن وأحمد علاء.