شكرا لقرائتكم خبر عن متعب: الأهلي يحتاج مهاجم .. والتسرع مرفوض منعا لتكرار تجربة بادجي وأزاو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق على قدرات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول للقلعة الحمراء خلال الفترة التي تولى فيها المسئولية والفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك ، وقال عماد متعب خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الاهلي وطلائع الجيش في نهائي كاس مصر عبر قناة أون تايم سبورتس: "موسيماني مدرب زكي استطاع خلق أفكار جديد للتسجيل أبرزها الاستفادة من الكرات الثابتة".

أضاف عماد متعب: "الأهلي يحقق انتصارات في الفترة الماضية لكنه لم يقدم المستوى المعهود، وهناك تمريرات غير دقيقة من اللاعبين في المباريات الماضية تؤثر سلبا على أداء الفريق بشكل عام، والمارد الأحمر متأثر بشكل كبير بغياب وليد سليمان وأليو ديانج في مباراة نهائي الكأس".

وواصل مهاجم الفراعنة التاريخي قائلاً: "الأهلي بحاجة الى مهاجم جديد يقود الفريق خلال الفترة المقبلة خاصة وأن مروان محسن يواجه ظروف صعبة في الفريق".

وأكد عماد متعب: "لا يمكن استعجال اختيار المهاجم القادم للأهلي حتى لا يكون مثل أليو بادجي أو وليد أزارو غيرهم وعلى إدارة النادي التأني في اختيار اللاعب المناسب".

وشدد متعب: "لا أعتبر محمود كهربا وصلاح محسن في تعداد المهاجمين بالأهلي رغم قيامهم بالمهام في بعض المباريات والفريق يمتلك ريان ومروان محسن فقط"