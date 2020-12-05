شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفه لتأمين نهائى كأس مصر باستاد برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، الإجراءات الأمنية المشددة لتأمين مباراة نهائى كأس مصر بين فريقى النادى الأهلى ونادى طلائع الجيش والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت باستاد برج العرب غرب الإسكندرية.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن الإسكندرية، إنه تم تأمين محيط الاستاد كاملاً، كما تم نشر قوات الأمن المركزى فى محيط الاستاد، وكذلك انتشار أمنى مكثف على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، إلى جانب نشر قوات الشرطة المرافق لمنع أي إشغالات.

وأضاف أنه تم وضع خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة ومتحركة بكافة الطرق المؤدية للاستاد وفندق إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفوري بأية ملحوظات، إضافةً إلى الأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزي والبحث الجنائي.

وأكد المصدر، أنه تم تكليف إدارة البحث الجنائي بفحص كافة المترددين على محيط الاستاد ومنع وصول أي شخص غير مصرح له بدخول الاستاد، كما تم تمركز سيارات الحماية المدنية، وكذلك نشر قواتها على جميع مداخل الاستاد والاستعانة ببوابات كشف المعادن وعمل التعقيم الجيد للاستاد من الداخل ومحيطه الخارجي.