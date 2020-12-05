شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفوز على مصر المقاصة 3/2 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الإسماعيلى على مصر المقاصة وديا بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة الودية التى جمعت الفريقين مساء اليوم باستاد الإسماعيلية. الودية تأتى ضمن تحضيرات الفريقين لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى المحلى إضافة لاستكمال الدراويش لمبارياته بكأس العرب للأندية الأبطال.

أهداف الدراويش سجلها كل من عماد حمدى وأرى بابل فى الشوط الأول ثم سجل شكرى نجيب أفضل أهداف المباراة فى الشوط الثانى بعد الانفراد بالمرمى وتسجيل الكرة بذكاء، بعدما سددها من فوق حارس مرمى المقاصة "لب" الذى اكتفى فقط بالمشاهدة، بينما سجل للمقاصة كل من باولون فوافى فى الشوط الأول وأضاف عصام صبحى الهدف الثانى من ركلة جزاء.

الإسماعيلى كان على مدار الشوطين مستحوذا على الملعب بفضل لاعبيه وخاصة بالشوط الثانى، حيث قدم كل من محمد صادق ومدحت فقوسة وشكرى نجيب أداءً مميزا.

ودية المقاصة شهدت المشاركة الأولى للوافد الجزائرى رضوان شريفى بجانب محمد عادل حيث شاركا فى جانب من الشوط الثانى قبل أن يتم استبدالهما.

وبدأ الفريق بتشكيل ضم حارس مرمى محمد مجدى خط الدفاع، محمود البدرى – محمود دونجا - محمد هاشم – أحمد أيمن، خط الوسط عماد حمدى – مدحت فقوسة أمامهما، أرى بابل – أحمد مدبولى – أحمد مصطفى، وخط الهجوم فخر الدين بن يوسف. وشارك فى الشوط الثانى كل من محمد فوزى – أحمد كاستلو – محمد عمار – محمد بيومى – رضوان شريفى – محمد عادل – محمد مخلوف – نادر رمضان – محمد صادق – شيلونجو – محمد الضرف – محمود عبد الله – محمد مصيلحى.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا ، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وضم الإسماعيلي 5 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف. بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى .

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .