شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يجرى فحوصات شاملة فى أحد مستشفيات الدقى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وليد سليمان، لاعب الأهلي مساء اليوم، السبت، أشعة وتحاليل كاملة من أجل الاطمئنان على نفسه بعدما استمرت عيّنته إيجابية طوال هذه الفترة، الأمر الذي أثار دهشة وحيرة نجم الأهلي، فقرر إجراء فحوصات دم شاملة وتحاليل كاملة وأشعة على الصدر من أجل معرفة سر عدم تحوّل العيّنة من إيجابية إلى سلبية بخصوص فيروس كورونا الذي أصابه قبل نحو أسبوعين ولم يتعاف منه حتى الآن.

ويرغب نجم الأهلي في معرفة سبب ارتفاع درجة حرارته كذلك لفترة طويلة، فقرر إجراء فحوصات شاملة في أحد مستشفيات الدقي من أجل الوقوف على أسباب إستمرار العينة إيجابية طوال الأيام الماضية.

وكان وليد سليمان قد غاب عن مباراة الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا الجمعة قبل الماضى والتى فاز فيها الأحمر بهدفين لهدف بسبب إصابته بفيروس كورونا، وبعدها خضع اللاعب لمسحة أخرى أثبتت تحوّل عينته من إيجابية إلى سلبية ليظهر سليمان في حفل مجلس الاهلي لتكريم الفريق المتوّج ببطولة أفريقيا والذي أقيم بمقر الجزيرة السبت الماضي ثم خضع اللاعب لمسحة أخرى يوم الأحد الماضي لتثبت إيجابية عينته ليعود اللاعب للعزل المنزل وتستمر العينة إيجابية حتى وقتنا هذا الأمر الذى أثار دهشة وحيرة اللاعب، لذا قرر إجراء فحوصات شاملة للاطمئنان.