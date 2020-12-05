العشري يُعلن تشكيل طلائع االجيش لمواجهة الأهلي في نهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في نهائي كأس مصر.

ويخوض الأهلي نهائي البطولة بعد تجاوز الاتحاد السكندري، وفي الجانب الأخر تفوق طلائع الجيش على الزمالك بعد مباراة ماراثونية وصلت إلى الوقت الإضافي الثلاثاء الماضي.

وقرر العشري الدفع بثنائي هجومي في الخط الأمامي لطلائع الجيش لمواجهة الأهلي، حيث سيلعب كل من عمرو جمال وعمرو مرعي.

وجاء تشكيل طلائع الجيش على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد بسام

خط الدفاع : أحمد زولا - أحمد علاء - خالد سطوحي - علي الفيل - محمد ناصف

خط الوسط : فرانك ستيفين - مهند لاشين - أحمد سمير

خط الهجوم : عمرو جمال - عمرو مرعي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

"محمد شعبان - عمرو السيسي - ناصر منسي - توني جوميز - إسلام محارب - مصطفى جمال - حسين السيد - أحمد هاني - مصطفى محمود الزناري".