بطل النيجر يضرب موعدا مع الأهلي في افتتاح دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ضرب سونيديب بطل النيجر موعدا مع النادي الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا في دور الـ32 للنسخة الجديدة من المسابقة لموسم 2020/2021.

وتجاوز سونيديب فريق مقديشو الصومالي في الدور التمهيدي للبطولة بنتيجة (2-0) في مجموع المباراتين.

وفاز بطل النيجر ذهابا على ملعبه بثنائية نظيفة يوم الأحد الماضي، قبل أن يتعادل سلبيا في لقاء الإياب مساء اليوم السبت.

وكان النادي الأهلي تُوج بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك في نهائي القرن الذي أقيم بإستاد القاهرة يوم 27 نوفمبر.

يُذكر أن الأهلي سيواجه فريق سونيديب خارج مصر أحد يومي 22 و23 ديسمبر، على أن يكون لقاء العودة في مصر أحد يومي 5 و6 يناير المقبل.