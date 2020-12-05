مصدر لمصراوي: أحمد الشيخ في الطريق للزمالك لتوقيع العقود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

كشف مصدر مقرب من أحمد الشيخ، لاعب الأهلي السابق، أن اللاعب في طريقه لنادي الزمالك من أجل توقيع عقود الانضمام للفريق الأبيض.

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن الاستغناء عن اللاعب خلال الأسبوع الماضي ليحق له الانتقال إلى ناد دون الرجوع لإدارة فريق القلعة الحمراء.

وشهدت الأيام الماضية تواتر أنباء عن رغبة من جانب الزمالك في ضم اللاعب في صفقة انتقال حر.

وقال مصدر مقرب من اللاعب من خلال تصريحات لمصراوي اليوم السبت، إن اللاعب سيتوجه إلى مقر نادي الزمالك مساء اليوم من أجل التوقيع على العقود بعد جلسة مع إدارة النادي.

وكان مصدر في نادي الزمالك قد قال لمصراوي اليوم، إن لجنة الكرة في فريق القلعة البيضاء عقد اجتماعات مع اللاعب قبل أن يصل الطرفان إلى نقطة اتفاق.