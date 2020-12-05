صالح جمعة يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

وجه صالح جمعة لاعب وسط الأهلي السابق والمنتقل حديثًا لفريق سيراميكا كليوباترا، رسالة لجماهير القلعة الحمراء بعد رحيله مؤخرًا.

وكتب صالح جمعة عبر صفحته على "تويتر" :"سيظل إرتدائي لتيشرت النادي الأهلي تاج على رأسي ووسام على صدري يكفي جماهيره العظيمة، وما وجدته منها من دعم وحب والله".

وتابع :"أنتم أعظم شيء في الكون وحقكم عليّا لو قصرت في يوم".

وأنهى :"شكرًا لبيتي النادي الأهلي ومجلس إدارته المحترم وزملائي وشكرًا لأصغر عامل في النادي الأهلي".

وانتقل صالح جمعة مؤخرًا لصفوف فريق كليوباترا بعد رفع اسمه من بيتسو موسيماني والذي طالب برحيل اللاعب بعد خروجه من حساباته الفنية.

وصعد فريق كليوباترا إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخهم ممثلًا عن مجموعة القاهرة.