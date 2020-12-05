طبيب الزمالك يرد.. هل تعرض روقا لصليبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

كشف محمد أسامة طبيب فريق الكرة بنادي الزمالك، أن حالة لاعب الفريق محمد أشرف "روقا" مطمئنة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء طلائع الجيش في مسابقة كأس مصر مصر.

وقال طبيب الزمالك في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأبيض، إن اللاعب سيخضع لأشعة جديدة للكشف عن إصابته.

وأضاف :"كل ما تردد عن إصابة اللاعب بقطع جزئي أو كلي في الرباط الصليبي غير صحيحة، والأشعة الجديدة سوف تكشف الإصابة وموعد عودته للتدريبات".

وعن حالة لاعب الفريق محمد عبد الشافي، أوضح :"عبد الشافي يواصل برنامجه التأهيلي بشكل طبيعي، ولن يشارك في التدريبات الجماعية للفريق إلا بعد تعافيه بشكل كامل من الكسر".

وأنهى طبيب الزمالك تصريحاته :"سيتم عمل مسحة جديدة غدًا الأحد للكشف من فيروس كورونا المستجد، للثلاثي يوسف أوباما وعبدالله جمعة ومحمود حمدي الونش، من أجل الإطمئنان عليهم، وسيتم تأجيل مسحة عمر السعيد للأسبوع المقبل".

وكان "روقا" تعرض للإصابة في مباراة طلائع الجيش والتي انتهت لصالح الأخير بنتيجة (3-1) ضمن حسابات دور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر.

في المقابل غاب ثلاثي الفريق يوسف إبراهيم "أوباما" وعبد الله جمعة ومحمود حمدي "الونش" خلال الفترة الماضية بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).