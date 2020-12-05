بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي وضمك في الدوري السعودي (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الاهلي وضمك” في إحدى مباريات اليوم السبت 5-12-2020 في الجولة السابعة من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “الاهلي وضمك” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “عبدالله الحربي”.

تقام مباراة الاهلي وضمك على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، وتنطلق في تمام الساعة 15:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت مصر، 12:30 بتوقيت جرينتش.

يتواجد الاهلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقاط، من 6 مباريات، فاز في 4 وتعادل في واحدة وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 7.

بينما يتذيل نادي ضمك جدول ترتيب الدوري بنقطة واحدة في رصيده حصدها من تعادله امام “الفيصلي” في الجولة الرابعة، وسجل لاعبوه 11 هدف، واستقبلت شباكه 7 اهداف.

الاهلي 3-4 ضمك

الدوري السعودي (الجولة السابعة)

استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)

انتهت

(تفاصيل المباراة)

حقق ضمك فوزه الأول فى مسابقة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم بعدما قلب تأخره بهدفين أمام ضيفه الاهلي الى فوز 4-3.

بهذه النتيجة رفع ضمك رصيده الى النقطة الرابعة فى المركز قبل الاخير بجدول ترتيب الدوري السعودي، فى المقابل تجمد رصيد الاهلي عند النقطة 13 فى المركز الثالث.

وتقدم الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما صامويل أوسو في الدقيقتين 12 و18، ثم قلص ضمك الفارق بتسجيل الهدف الأول عن طريق إيميليو زيلايا في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، ثم سجل الأهلي الهدف الثالث في الدقيقة 35 عن طريق بوبومير فيسا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 3-1.

وفي الشوط الثاني، سجل ضمك الهدف الثاني عن طريق زيلايا في الدقيقة 75 ثم سجل فاروق شافعي هدف التعادل في الدقيقة التالية، قبل أن يسجل مازن أبو شرارة هدف الفوز لضمك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفرض الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء منذ بدايته وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف مبكر يسهل من مهمته في اللقاء ويربك حسابات فريق ضمك، الذي اعتمد على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

وشهدت الدقيقة 12 هدف التقدم للأهلي عندما استلم صامويل أوسو الكرة على حدود منطقة جزاء ضمك ليسدد كرة قوية اصطدمت بفاروق شافعي وغيرت اتجاهها لتعانق الكرة الشباك.

بعد الهدف، استمرت محاولات الاهلي الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثان، في الوقت نفسه، تخلى فريق ضمك قليلا عن حذره الدفاعي وحاول مبادلة الاهلي للهجمات.

وجاءت الدقيقة 18 لتشهد تسجيل الأهلي للهدف الثاني عندما مرر ألكسندرو ميتريتا كرة عرضية أرضية من داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى إلى عمرو السومة لكن مدافعي ضمك أبعدوها لترتد إلى أوسو داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ليسدد كرة أرضية مستغلا تقدم الحارس مصطفى زغبة إلى داخل المرمى.

وكاد ضمك أن يقلص الفارق في الدقيقة 20 عندما لعبت الكرة داخل منطقة جزاء الأهلي ارتقى إليها عبد الله العمار وقابلها بضربة رأس لكن الحارس محمد العويس تألق وتصدى لها.

وفي الدقيقة 24 وبعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق ضمك بعدما قام عبد الباسط هندي بتدخل عنيف مع إبراهيم النخلي لاعب ضمك في كرة مشتركة داخل منطقة جزاء الأهلي.

وسدد إيميليو زيلايا لاعب ضمك ركلة الجزاء على يمين الحارس محمد العويس الذي اتجه للناحية المعاكسة ليعلن تسجيل ضمك للهدف الأول في الدقيقة 25.

وأعطى الهدف الذي سجله فريق ضمك الثقة للاعبيه حيثا بادلوا الأهلي للهجمات بحثا عن تعديل النتيجة، ومع ذلك فشل الفريقان في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 33 والتي شهدت فرصة خطيرة لفريق ضمك عندما وصلت الكرة إلى زيلايا داخل منطقة الجزاء ليخرج العويس من مرماه لكن زيلايا مررها إلى عبد الله العمار الذي سدد الكرة بعيدا عن المرمى.

ورد الأهلي بعدها بدقيقتين بتسجيل الهدف الثالث عندما فشل فاروق شافعي لاعب ضمك في استلام الكرة ليقطعها بوبومير فيسا ثم انطلق بها حتى وصل على حدود منطقة جزاء الأهلي وسدد كرة أرضية قوية عانقت الشباك.

ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم الأهلي 3-1.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف ضمك من محاولاته الهجومية في محاولة لتقليص الفارق ثم إدراك التعادل في المقابل تراجع الأهلي قليلا لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي الفريق المنافس، واعتمد تضييع الوقت بطريقة شرعية من خلال التمريرات القصيرة بين اللاعبين وشن الهجمات وقتما تتاح الفرصة، لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 62 والتي شهدت فرصة خطيرة للأهلي عندما انفدر ميتريتا بالحارس مصطفى زغبة وسدد كرة أرضية لحظة خروج الحارس من مرماه لكن زغبة تصدى للكرة على مرتين وحرم ميتريتا من تسجيل الهدف الرابع للأهلي.

وكاد ضمك أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 67 عندما لعبت ركلة ركنية إلى داخل منطقة جزاء الأهلي ارتقى إليها زيلايا وقابلها بضربة رأس لكن كرته علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

وعاد زيلايا، لاعب ضمك، وأهدر فرصة هدف في الدقيقة 69 عندما استلم كرة بينية داخل منطقة جزاء الأهلي من الناحية اليمنى وسدد كرة قوية لكنها جاءت بعيدة عن المرمى.

وأسفرت محاولات ضمك الهجومية عن تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75 عندما لعبت تمريرة عرضية من الجانب الأيمن ارتقى إليها زيلايا، غير المراقب، وقابلها بضربة رأس قوية ومتقنة لتعانق الكرة الشباك.

بعدها بدقيقة تمكن ضمك من تسجيل هدف التعادل عندما لعبت ركلة ركنية إلى داخل منطقة جزاء الأهلي حيث ارتقى إليها فاروق شافعي وقابلها بضربة رأس قوية إلى داخل المرمى.

وبمرور الوقت فرض الاهلي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت هجماته بحثا عن تسجيل هدف الفوز، في المقابل تراجع لاعبو ضمك لوسط ملعبهم واعتمدوا على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامهم الفرصة.

ومع ذلك انحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع والتي شهدت تسجيل ضمك للهدف الرابع عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء الأهلي هيأها بلال السعيداني برأسه قبل أن يقابلها مازن أبو شرارة بضربة رأس قوية إلى داخل المرمى.

..