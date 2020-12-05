رسميًا | إيقاف لاعب وسط بيراميدز 3 أشهر بسبب المنشطات

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن تفاصيل إيقاف صانع الألعاب إبراهيم حسن خلال الفترة الماضية وعدم قيده في قائمة الفريق خلال الموسم الجديد.

وقال هاني سعيد في بيان رسمي في ساعه مبكرة من صباح اليوم السبت إن إبراهيم حسن تم اختياره للخضوع لكشف المنشطات في مباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام حوريا كوناكري الغيني، وبعد أيام تم إخطار النادي عن طريق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بإيقاف اللاعب لحين تحديد جلسة استماع بشأنه.

وأضاف أن الإجراء الاعتيادي هو إيقاف اللاعب أشهر لحين تحديد جلسة الاستماع وتقديم أدلة ومستندات، مشيرًا إلى أن اللاعب أقر بأنه كان يحصل على بعض الأدوية العلاجية دون استشارة طبيب النادي خلال الفترة الماضية.

وأوضح أنه “بعد تبين حسن نية اللاعب وأنه حصل على الأدوية بغرض العلاج كإجراء طبي والخطأ أنه لم يراجع طبيب الفريق في الأمر، فإن النادي قرر الوقوف بجانبه وتقدم بالتماس للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمراجعة العقوبة ضد اللاعب وتم رفعه من جانب الكاف للمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات مع تكليف محامي سويسري متخصص في هذا النوع من القضايا لمتابعة القضية والدفاع عن اللاعب في الجلسة التي تحدد لها يوم ديسمبر الجاري”.

وقال إن “الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز أعد ملفًا طبيًا شاملًا عن اللاعب والأدوية التي حصل عليها بغرض العلاج، وما يفيد أن المادة التي ظهرت بنتيجة التحليل هي مادة من الدواء العلاجي ولم يتعاطاها اللاعب كمنشطات، وذلك لتقديمه إلى المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات خلال الجلسة، لدعم موقف اللاعب”.

وأضاف أن “نادي بيراميدز يؤكد ثقته الكبيرة في لاعبه إبراهيم حسن ومدى التزامه وأنه لم يلجأ يوما لأي منشطات أو عوامل مساعدة وكل ما حدث أنه حصل على أدوية علاجية دون مراجعة الطبيب وهو أمر يحدث في كافة ملاعب العالم، ويأمل النادي في أن تتعامل المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات بعين الرأفة مع اللاعب ومراجعة سجله وتاريخه النظيف وإعادة النظر في العقوبة، ورفعها في أقرب فرصة ممكنة”.