مدرب قطر يعلق على الفوز العريض أمام بنجلادش في تصفيات كأس امم اسيا 2023

قال فيلكس سانشيز باس مدرب منتخب قطر الأول لكرة القدم إنه سعيد للغاية بفوز فريقه 5-صفر على بنجلادش في تصفيات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.

وجاء هذا الفوز الكبير بعد توقف طويل لأنشطة المنتخب الخليجي بسبب جائحة كوفيد-19.

أحرز عبد العزيز حاتم الهدف الأول للمنتخب القطري الذي لعب على أرضه في الدقيقة التاسعة بعد أن غيرت الكرة اتجاهها نحو الشباك قبل أن يسجل أكرم عفيف حامل لقب أفضل لاعب في آسيا هدفين ويضيف زميله المعز علي هدفين لتحصل صاحبة الضيافة على ثلاث نقاط.

وقال المدرب سانشيز بعد الفوز الكبير “أنا سعيد بعودة المباريات الرسمية وبهذا الفوز الكبير وبأداء اللاعبين الشبان”.

وأضاف سانشيز “قدموا مباراة جيدة بدنيًا وذهنيًا. كل ما طلبته من اللاعبين اليوم هو بذل أقصى جهد مُستطاع وتقديم أداء جيد. كان من الممكن أن نحرز مزيدا من الأهداف”.

ورغم أن قطر تأهلت رسميًا للنهائيات المقبلة بصفتها الدولة المضيفة إلا أنها تشارك في التصفيات الآسيوية لأنها أيضًا تؤهل لنهائيات بطولة آسيا 2023.

ورفع الفوز رصيد قطر في صدارة المجموعة الخامسة بالتصفيات المزدوجة إلى 16 نقطة من ست مباريات بفارق أربع نقاط عن سلطنة عمان.