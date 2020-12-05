قناة أون تايم سبورت تختار معلق مكروه من جمهور الاهلي لتعليق نهائي كأس مصر

يصطدم حامل لقب دوري ابطال افريقيا، الاهلي، بفريق طلائع الجيش على ملعب برج العرب في مدينة الاسكندرية في قمة مباريات اليوم بنهائي كأس مصر موسم 2020/2019.

وسيطر الغضب على جمهور الاهلي في مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل ساعات من انطلاق المباراة على ملعب برج العرب في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر ، 21:00 بتوقيت السعودية، بسبب اختيار القناة الناقلة لمعلق مكروه من جانبهم.

وستنقل هذه المواجهة المرتقبة عبر قناة أون تايم سبورت 1، ووقع الاختيار على المعلق الرياضي بلال علام للتعليق على المباراة رغم الانتقادات الكثيرة التي يتعرض لها من جانب جمهور الاهلي أثناء وبعد كل مباراة يقوم بالتعليق عليها لفريقهم.

ويُعد بلال علام أكثر معلق رياضي داخل مصر يتعرض للانتقادات من جانب جمهور الاهلي في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك مثله مثل أحمد الطيب الذي يعمل حاليًا مع قناة الكأس القطرية ويعلق بالقطعة كمتعاون مع قناة بين سبورت.

ويُتهم بلال علام من جانب جمهور الاهلي بأنه منحاز لأي فريق يواجه فريقهم سواء كان الزمالك أو أي فريق آخر مهما كانت درجة قوته أو ضعفه في المنافسات المصرية المحلية أو القارية.

ويعمل لدى قناة أون تايم سبورت العديد من المعلقين المشهود لهم بالكفاءة وعدم الانحياز لفريق على آخر، مع ذلك قررت القناة منح هذه المباراة المهمة لجمهور الاهلي لمعلق دائم المشاكل معهم.

جدير بالذكر أن طلائع الجيش فَجر مفاجأة من وزن ثقيل في الدور نصف النهائي من كأس مصر هذا الموسم، عندما هزم الزمالك بنتيجة 3/1 الأسبوع الماضي، ليبلغ النهائي في واحدة من كبرى مفاجآت الموسم.