نادي الاتحاد السعودي يُسدد كافة مستحقات المدرب الهولندي “تين كات”

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن إدارة نادي الاتحاد السعودي أغلقت ملف قضية الهولندي تين كات المدرب السابق للفريق الأول لكرة القدم، المتعلقة بمستحقاته المالية.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية أن مصادر كشفت لها أن إدارة نادي الاتحاد أغلقت ملف القضية بشكل نهائي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد أن سددت مستحقات المدرب.

وكان تين كات قد رفع شكوى رسمية بسبب تأخر إدارة نادي الاتحاد في تسديد مستحقاته.

وتواصلت إدارة الاتحاد خلال الفترة الماضية مع المدرب الهولندي للاتفاق على تخفيض المبلغ، وهو ما تم بتنازله عن أكثر من 250 ألف يورو.

وذكرت المصادر ذاتها أن الإدارة القانونية في النادي، بمتابعة من وزارة الرياضة، تعمل بشكل مستمر على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه النادي في القضايا وغيرها في أروقة الاتحاد الدولي.