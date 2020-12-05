كيبا من أغلى حارس مرمى في العالم إلى قائمة مبيعات تشيلسي

كشفت شبكة “إي إس بي إن” الأمريكية أن نادي تشيلسي الإنجليزي، قرر النظر في العروض المقدمة لضم حارس مرمى الفريق، كيبا أريزابالاجا خلال الميركاتو الشتوي في يناير القادم.

وانضم كيبا إلى صفوف تشيلسي في صيف عام 2018، قادمًا من أتلتيك بيلباو الإسباني نظير 72 مليون جنيه إسترليني، كأغلى حارس مرمى في العالم.

وفي الوقت الذي انتظر فيه أنصار تشيلسي من كيبا التألق مع الفريق، ظهر الحارس الإسباني بمستوى باهت؛ ليقرر البلوز التعاقد مع حارس بديل، ووقع الاختيار على الحارس السنغالي إدوارد ميندي، الذي انضم من صفوف رين الفرنسي خلال الميركاتو الصيف الماضي.

وأكدت الشبكة الأمريكية، أن إدارة تشيلسي قد قررت التخلص من اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، بعد فشله في تقديم المردور المتوقع منه مع الفريق.

وأوضح نفس التقرير الصادر عن الشبكة الأمريكية، أن إدارة تشيلسي تعلم جيدًا أنها ستخسر الكثير من الأموال جراء بيع الحارس الإسباني، لكنها ترغب في الاستفادة من أموال عملية البيع، خصوصًا وأن عقد كيبا ينتهي في صيف عام 2025.

حيث يوافق مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد على بيع حارسه الإسباني، في ظل اعتماده حاليًا على ميندي.