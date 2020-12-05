رد غامض من ناصر الخليفي على اخبار تفاوض باريس مع ليونيل ميسي

علق رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي على الأنباء التي ربطت النادي مؤخرًا بالتعاقد مع قائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي.

وتداولت تقارير صحفية فرنسية في الأيام القليلة الماضية، أخبارًا عن رغبة باريس سان جيرمان في ضم ميسي، خاصة بعد تصريحات نجم الفريق، البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي أكد رغبته في اللعب بجوار النجم الأرجنتيني مجددًا.

وتهرب رجل الأعمال القطري من الإجابة في برنامج تلفزيوني فرنسي عند سؤاله بخصوص قدوم ميسي إلى باريس سان جيرمان، حيث أجاب الخليفي عن السؤال ضاحكًا: “لا أستطيع الحديث عن ذلك”.

بدورها أشارت صحيفة سبورت الكتالونية، إلى أن إجابة الخليفي غامضة وغير واضحة، وقد تعني رغبته في الحفاظ على سرية المفاوضات.

ويأتي رد الخليفي بعد تأكيدات الصحفي الفرنسي دانييل ريولو، بأن “ميسي سيصبح لاعبًا لباريس الموسم القادم، أنا جاد في حديثي، هذا الأمر سيحدث”.

ولعب نيمار إلى جانب ميسي لمدة أربعة مواسم، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان صيف 2017، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وهى قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده مع برشلونة، ليصبح أغلى لاعب في العالم منذ ذلك الحين.

بينما ينتهي عقد ميسي مع برشلونة في نهاية الموسم الحالي، حيث يحق للنجم الأرجنتيني البالغ من العمر 33 عامًا، التفاوض مع أي ناد بداية من يناير المقبل.