بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة ريال مدريد واشبيلية في إحدى مباريات اليوم السبت 5-12-2020 بالجولة 12 من الدوري الاسباني.

تنقل مباراة “ريال مدريد واشبيلية” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق “خليل البلوشي”، كما تنقل على قناة لاليجا تي في بار.

تقام مباراة ريال مدريد واشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، بإدارة من الحكم “خوسي ماريا سانشيز مارتينيز”، وتنطلق في تمام الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش، 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية.

استغل المستضيف “اشبيلية” تعثر ريال مدريد في الدوري الاسباني في الفترة القليلة الماضية، مسجلاً ثلاث انتصارات متتالية قربته من النادي الملكي في جدول الترتيب.

ويتواجد فريق اشبيلية في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 16 نقطة من 9 مباريات، فاز في 5 وتعادل مرة واحدة بينما خسر 3 مرات، وشهدت جميع انتصارات النادي الأندلسي الخمسة هذا الموسم تعادلاً في الشوط الأول، في حين أن أهدافهم الستة التي تم تسجيلها بعد الدقيقة (75) ساعدتهم على الفوز بثماني نقاط.

في المقابل يعيش الضيف “ريال مدريد” فترة تعيسة، حيث لم يتذوق طعم الفوز في الدوري الاسباني في اخر 3 مباريات، خسر في اثنتين وتعادل في واحدة، وهو على وشك الذهاب لأربع مباريات دون فوز، ما يجعلنا نسترجع أسوأ سلسلة سلبية للفريق في الليجا وكانت خمس مباريات متتالية دون انتصار في أكتوبر 2018، وهي الفترة التي شهدت إقالة المدرب “جولين لوبيتجي” الذي تولى قيادة اشبيلية بعد ذلك.

واحتسب على ريال مدريد خمس ركلات جزاء في تلك المباريات الثلاث الخالية من الانتصارات، وهذا الرقم كبير جدًا بالنسبة لإحصائية متعلقة بهذا الشأن، فقبل ذلك ارتكب لاعبو الفريق 5 ركلات جزاء في 52 مباراة سابقة في الدوري الاسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 17 نقطة من 10 مباريات، انتصر في 5 وتعادل في 2، بينما خسر في 3، وسجل لاعبوه 16 هدف، واستقبلت شباكه 12 هدف.

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ريال مدريد – اشبيلية

????️ملعب رامون سانشيز بيزخوان

????الدوري الاسباني (الجولة 12)

جارية الآن

⚫تشكيلة ريال مدريد | تيبو كورتوا – فيرلاند ميندي – رفاييل فاران – ناتشو فيرنانديز – لوكاس فاسكيز – توني كروس – كارلوس كاسيميرو – لوكا مودريتش – فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة – رودريجو جويس.

⚪تشكيلة اشبيلية | ياسين بونو – خيسوس نافاس – جيوليس كوندي – ديجو كارلوس – أليكس فيدال – خوان جوردن – فرناندو – إيفان راكيتيتش – منير الحدادي – لوك دي يونج – لوكاس أوكامبوس.

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