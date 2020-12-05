شكرا لقرائتكم سموحة يكشف كواليس التعاقد مع على غزال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، عن كواليس التعاقد مع على غزال مدافع منتخب مصر السابق، وكواليس طلب الزمالك لضم اللاعب بعد توقيعه على عقود انتقاله للفريق السكندرى، وقال عامر عبر حسابه الشخصى على فيس بوك:"فعلا علي غزال أرسل عرض لنادي سموحة بشروطه ووافقنا عليها وأعادها لنا، موقع منه وأرسلنا له تذاكر السفر من أثينا إلى القاهرة وأرسلنا له سيارة إلى الآسكندرية، وحضر إلى نادي سموحة واجتمع معنا".

واصل رئيس سموحة: " وفوجئت بتليفون من صديقنا العزيز جدا الكابتن أيمن يونس ودار حوار ودي جدا وعلي غزال يرغب في الذهاب إلى الزمالك.

استكمل: أكيد علاقتنا الطيبة بالزمالك والود والاحترام الذي يربطنا بكل قياداته المحترمة تجعلنا نصل لأفضل الحلول دون المساس بحقوق ومصلحة كلا الناديين " سموحة والزمالك".