شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يكشف تفاصيل مكالمة أيمن يونس لطلب ضم على غزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، عن كواليس التعاقد مع على غزال مدافع منتخب مصر السابق، وكواليس طلب الزمالك لضم اللاعب بعد توقيعه على عقود انتقاله للفريق السكندرى، وقال عامر عبر حسابه الشخصى على فيس بوك:"فعلا علي غزال أرسل عرض لنادي سموحة بشروطه ووافقنا عليها وأعادها لنا، موقع منه وأرسلنا له تذاكر السفر من أثينا إلى القاهرة وأرسلنا له سيارة إلى الآسكندرية، وحضر إلى نادي سموحة واجتمع معنا".

واصل رئيس سموحة: " وفوجئت بتليفون من صديقنا العزيز جدا الكابتن أيمن يونس ودار حوار ودي جدا وعلي غزال يرغب في الذهاب إلى الزمالك.

استكمل: أكيد علاقتنا الطيبة بالزمالك والود والاحترام الذي يربطنا بكل قياداته المحترمة تجعلنا نصل لأفضل الحلول دون المساس بحقوق ومصلحة كلا الناديين " سموحة والزمالك".



فرج عامر



على غزال

وحصل مسئولو سموحة، على توقيع على غزال مدافع منتخب مصر السابق، بعد إنهاء اللاعب عقده مع لاريسا اليونانى وشهدت الساعات الماضية مفاوضات شفهية من جانب أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادى الزمالك مع مسئولى سموحة إن اللاعب قد يدخل دائرة اهتمامات الزمالك ويتم الحصول عليه ويتم الحصول عليه مقابل انتقال كريم بامبو لاعب الزمالك للنادى السكندرى، وهو ما سيتم حسمه بشكل نهائى فى الساعات الجارية خاصة إن إدارة الزمالك تبحث عن تدعيم وسط الملعب بلاعبا من الرباعى محمد عبد العاطى لاعب وسط وادى دجلة وعلى غزال وعمر الوحش لاعب الاسماعيلى وإسلام صالح لاعب وسط نادى مصر السابق.

ويستعد الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث سيلتقى الأبيض نظيره المقاولون العرب، فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020 – 2021، والتى أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، انطلاقه بداية من يوم 11 من شهر ديسمبر الجارى، حيث يسعى أبناء ميت عقبة لبداية منافسات الدورى بشكل قوى لمُصالحة الجماهير بعد انتهاء الموسم المنقضى، باحتلال الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز الذى حصد الأهلى لقبه