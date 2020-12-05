شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم ينهى أزمة أسامة فيصل مع منتخب الشباب: الزمالك فى خدمة المنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدخل أشرف قاسم، عضو لجنة الكرة بنادى الزمالك، لحل أزمة طلب الفريق الأبيض لمهاجمه أسامة فيصل، قبل أيام من سفر منتخب الشباب إلى تونس لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا، وتلقى اللاعب اتصالا من أحمد زاهر، إدارى الزمالك، للانضمام لصفوف الأبيض، ليتواصل مسؤولو منتخب الشباب مع أشرف قاسم والذى تدخل وأكد استمرار أسامة فيصل فى معسكره بالمنتخب استعدادا لخوض فعاليات البطولة المرتقبة.

وأكد أشرف قاسم أن الزمالك لن يبخل بمساعدة المنتخبات الوطنية، وسيقدم يد العون لنجاح المنتخبات فى كافة البطولات، حيث يستعد شباب الفراعنة للسفر إلى تونس يوم 8 ديسمبر لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا.

وأسفرت قرعة بطولة شمال أفريقيا عن مواجهة منتخبنا الوطنى لنظيره الليبي يوم 15 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، الساعة 2 ظهرًا، بافتتاحية مشوار الفراعنة بالبطولة، على أن يواجه نظيره التونسى يوم 18 من الشهر ذاته، على ملعب "رادس".

ويلاقى منتخبنا نظيره الجزائرى يوم 24 ديسمبر الجارى على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم فى البطولة بملاقاة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات منتخبنا فى تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة