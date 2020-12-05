شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس مصر بين الأهلي والطلائع الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الكرة بطولة نهائى كأس مصر الليلة بين الأهلى وطلائع الجيش، فى المباراة التى يسعى فيها الأهلى لتحقيق الفوز بالكأس وحصد ثالث بطولة هذا الموسم بعد الفوز بالدورى ودورى أبطال أفريقيا، كما يتطلع الطلائع لتحقيق أول ألقابه، ونرصد فى التقرير التالى أهم المعلومات الخاصة بالمباراة.

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلى وطلائع الجيش؟

ج: تقام مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية فى نهائى كأس مصر، ويحلم المارد الأحمر بالتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدورى للمرة الخامسة على التوالى ثم الفوز بدورى الأبطال الأفريقى على حساب الغريم التقليدى الزمالك لأول مرة منذ سبع سنوات، على الجانب الآخر يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة فى تاريخه.

س: كيف تأهل الأهلى وطلائع الجيبش لنهائى الكاس الليلة؟

ج: الأهلى تأهل للمباراة النهائية بكأس مصر بعد تجاوز بنى سويف (3 – 1) فى الدور الأول ثم الترسانة (2 – 1) فى ثمن النهائى وأبو قير للأسمدة بنفس النتيجة فى ربع النهائى بتاريخ 21 نوفمبر الماضى ثم تخطى عقبة الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضى.

بينما حجز طلائع الجيش مقعده فى المباراة النهائية لكأس مصر للمرة الأولى فى تاريخه بعد أن تجاوز دكرنس فى الدور الأول (1 – 0) بعدها تفوق على مصر للمقاصة فى ثمن النهائى بنفس النتيجة، ثم فجر مفاجأة كبيرة فى ربع النهائى عندما أطاح بفريق بيراميدز ثالث الدورى بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبى بتاريخ 14 أكتوبر الماضى ثم واصل مفاجأته المدوية وأطاح بالزمالك حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى 1-1 وأضاف الطلائع هدفين فى الوقت الاضافى .

س: ما هى قائمة الأهلى لمباراة الطلائع الليلة؟

ج" موسيمانى ضم قائمة بـ22 لاعباً فى معسكر الأهلى لمواجهة الطلائع، وهم: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وبدر بانون ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدى فتحى ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدى أفشة وعلى معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.





س: وماذا عن آخر مباراة جمعت الأهلى وطلائع الجيش؟

ج: انتهت مباراتا النسخة الأخيرة من الدورى بين الاهلى والطلائع بتفوق المارد الأحمر بثلاثية دون رد، ذهاباً وإياباً، وسجل ثلاثية الدور الأول جونيور أجاى وعمرو السولية ومحمد مجدى "قفشه" فيما سجل ثلاثية الدور الثانى وليد سليمان وجيرالدو وكهربا فى اللقاء الذى شهد تسليم درع الدورى للقلعة الحمراء.