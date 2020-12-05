شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تنفذ 475 برنامجا للتوعية بأهمية المشاركة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن مراكز الشباب أصبحت تعطى أولوية لبعض الفئات التى يجب زيادة الاهتمام بها، وهى "المرأة وذوى القدرات والهمم وكبار السن والرواد"، وذلك فى إطار الدور المجتمعى لها، مشيرا إلى أن عدد البرامج والأنشطة التى تخاطب تلك الفئات بلغت 618 برنامجا.

وأضاف صبحى أنه بالتزامن مع الفترة الحالية والتى ترتبط بانتخابات مجلس النواب والتوعية بأهمية المشاركة السياسية باعتبار المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى، فقد بلغ عدد برامج التثقيف والتنشئة السياسية 475 برنامجا ونشاطا.

وأوضح صبحى أن برامج التنشئة والتثقيف السياسى بمراكز الشباب تخاطب كافة الفئات العمرية ولا تقتصر على الشباب فقط لخلق نوع من الحوار داخل الاسرة المصرية من خلال أحد أعضائها المشاركين ببرامج وأنشطة مراكز الشباب.

وأشار صبحى الى اهتمام خطط مراكز الشباب بمجال التطوع وتحسين السلوك البيئى فقد تضمنت الخطط 592 برنامج ونشاط، وأنه يجرى حاليا إعادة صياغة الصورة الذهنية لمراكز الشباب من خلال ما يتم تطويره من أساليب الإدارة والمتابعة والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المختلفة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعى لخلق حالة من الحوار الوطنى غير المباشر مع الفئات المستهدفة من برامج وأنشطة مراكز الشباب باعتبار المراكز هى الكيان الذى يخاطب فئة عريضة من الشعب المصري.

وأضاف صبحى أنه من خلال منظومة الربط الإلكترونى أصبحت هناك مؤشرات رقمية للبرامج والأنشطة فخلال شهر أكتوبر نفذ 3658 مركز شباب نحو 11307 برنامج ونشاط فى مختلف المجالات، حيث بلغ عدد البرامج الرياضية 2716 برنامج ولا يقتصر دور تلك البرامج الرياضية على الممارسة فقط بل امتدت أهدافها الى تنمية مهارات أعضاء مراكز الشباب وغرس القيم الإيجابية.

وانطلاقا من دور الوزارة فى بناء الشخصية المصرية فقد بلغت البرامج (الثقافية والدينية والاجتماعية والفنية) 5610 برنامج ونشاط، وقد اختلفت فلسفة البرامج والأنشطة والتى لم يعد يقتصر دورها على أعضاء مراكز الشباب بالشكل الفردى بل امتد هدف البرامج والأنشطة لتستهدف الاسرة المصرية باعتبارها البيئة التى يعيش فيها.

وأشار صبحى إلى مراكز الشباب اتخذت خلال شهر أكتوبر أسلوبا مختلفا فى التعامل مع انتصارات أكتوبر المجيدة لتنمية القيم والروح الوطنية التى تعيد صياغة ذكرى الانتصار، حيث تضمنت خطط 2345 مركز شباب برامج وفعاليات مختلفة فنية وثقافية ورياضية ودينية ترتبط بذكرى انتصارات أكتوبر، وذلك فى اطار الرسالة الوطنية التى تلعبها مراكز الشباب والتى تنطلق فى صورة برامج وأنشطة وفعاليات تستهدف غرس قيم الانتماء وبناء الشخصية الوطنية للإنسان المصري.

وأكد صبحى على أهميه بناء فرق العمل وتدريبهم على استخدام الاساليب التكنولوجية.