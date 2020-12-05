7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 5 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يحول مكافأة دوري أبطال أفريقيا لفتحى وإكرامى وعاشور ورمضان صبحى، عائق جديد يظهر أمام الأهلى فى محاولات ضم الأورجويانى سيرينو.

الأهلي يحول مكافأة دوري أبطال أفريقيا لفتحى وإكرامى وعاشور ورمضان صبحى

حول مسئولو النادى الأهلى مكافأة الفوز بدورى أبطال أفريقيا للرباعى الراحل عن صفوف الفريق قبل نهايتها "شريف إكرامى وأحمد فتحى وحسام عاشور ورمضان صبحي"، وذلك على هامش صرف المكافآت للاعبى الفريق. عائق جديد يظهر أمام الأهلى فى محاولات ضم الأورجويانى سيرينو ظهرعائق جديد في الساعات الأخيرة أمام محاولات النادى الأهلى إتمام صفقة انضمام الأورجوياني جاستن سيرينو قادماً من صن داونز الجنوب افريقي، ويتمثل في لاعب الفريق الحالي الأنجولي جيرالدو والذي رفض كل المحاولات للوصول لصيغة اتفاق معه سواء بفسخ عقده أو قبول أياً من العروض التي وصلته والتي وصل عددها ثلاثة من البرازيل وتونس والإمارات بالتحديد، ويحتاج الأهلي لتسويق جيرالدو لكي يتمكن النادي من قيد سيرينو حال ضمه خاصة أن قائمة الأجانب يتواجد بها حالياً 5 لاعبين وهو العدد الأقصى بعد أن تم التعاقد مع المغربي بدر بانون على حساب السنغالي اليو بادجي. اضطر اتحاد الكرة لإيقاف إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية فى شهر يناير المقبل لإجراء الانتخابات، كما كان مقررا، لاسيما بعد البيان الأخير الذى صدر من وزارة الشباب والرياضة والذى يتضمن إيقاف إجراءات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية لجميع الهيئات الرياضية والشبابية، لحين إشعار آخر. كشف مصدر داخل النادى الأهلى كواليس الساعات الأخيرة فى الميركاتو الجارى، والذى شهد ضم عدد من اللاعبين، أبرزهم طاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام والمغربى بدر بانون، بالإضافة لعودة الخماسى المعار "أكرم توفيق وناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد ريان ومحمد شريف". وقال المصدر لليوم السابع، "مازال هناك أمل فى ضم الأوروجويانى جاستن سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقى، وهناك محاولات مكثفة على مدار الساعات المتبقية قبل غلق باب القيد وهناك لاعب أجنبى بديل قد نفكر أيضاً فى ضمه، حال فشل ضم سيرينو، ولكن ملف الصفقات المحلية تم إغلاقه". بامبو يقترب من الرحيل عن الزمالك إلى سموحة مقابل 2.5 مليون جنيه اقترب كريم بامبو، جناح الزمالك، من الرحيل عن قلعة ميت عقبة من أجل الانتقال إلى نادى سموحة مقابل 2.5 مليون جنيه، وذلك خلال فترة الانتقالات الجارية، وأبدت عدة أندية اهتمامها بضم لاعب الزمالك على رأسها سموحة ووادى دجلة، وبعد التشاور بين إدارة الزمالك والبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق تم الاتفاق على إمكانية السماح برحيل اللاعب.

عرضت لجنة الكرة فى نادى الزمالك على غزال، لاعب وسط منتخب مصر السابق، الذى يجيد اللعب فى مركزى الوسط والمساك على البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، لحسم إمكانية ضمه من عدمه، خلال فترة الانتقالات الجارية، بعد عرضه على لجنة الكرة من جانب أحد وكلاء اللاعبين بعد إنهاء اللاعب لتعاقده مع لاريسا اليونانى بالتراضى.

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