الامارات | العين يلعب.. وعجمان يخطف التأهل في الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يلعب.. وعجمان يخطف التأهل في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد المهاجم الغاني، ويليام أوسو فريقه عجمان لتحقيق أولى مفاجآت كأس رئيس الدولة بعد أن منح "البرتقالي" بطاقة التأهل إلى ربع النهائي عقب تسجيله هدف المباراة الوحيد في مرمى مضيفه العين في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد ضمن دور الستة عشرة، في لقاء كان فيه "الزعيم" الطرف الأفضل، لكن الضيوف كانوا الأكثر توفيقاً وسجلوا هدف الفوز من أنصاف الفرص.

وخاض "البرتقالي" اللقاء وسط ظروف صعبة إذ لم يحقق أي فوز على مستوى دوري الخليج العربي، وهو ما جعل الترشيحات تصب في صالح أصحاب الأرض لكن عجمان استطاع أن يخالف التوقعات وحقق الانتصار الذي جاء بعد مجهود جماعي من لاعبي فريقه، إذ سجل الغاني أوسو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 43 بعد جملة منظمة في حين اكمال الشوط الثاني معتمداً على الدفاع الجماعي للمحافظة على تقدمه.

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