الامارات | تصريح مفاجىء من رئيس "فيفا" عن تقنية "الفار"

شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح مفاجىء من رئيس "فيفا" عن تقنية "الفار" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاجأت الاتحادات المحلية لكرة القدم في أوروبا من تصريح غريب من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جياني انفانتينو عن استخدام تقنية "الحكم الفيديو" (الفار)، حيث قال بحسب التصريح الذي نقله موقع "سبورت بايبل" إن "مسؤولي الدوري الكبرى في أوروبا إذا رأوا أن تقنية (الفار) غير ذات جدوى فبإمكانهم التخلي عنها".

وكانت التقنية قد أثارت جدلا واسعا منذ البدء باستخدامه، وكان الاعتقاد في أغلب الدوريات الأوروبية أنها إلزامية، على الرغم من أنه لم يوجد من قبل نص صريح يلزم الاتحادات المحلية، وروابط الدوريات بضرورة استخدامها.

وتابع أنفانتينو: "الفار" ليس إلزاميا، لأن التقنية هي للمساعدة فقط، وعلى من يعتقدون غير ذلك أن يتخلوا عنها. وقال إن التقنية بدأ استخدامها قبل فترة قصيرة جدا، وليس منذ عشرين عاماً، وأنه تقدم مساعدة مهمة لحكام كرة القدم، وأنها لا تفسد متعة الكرة.

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