شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: نثق في قدرات لاعبي الزمالك وتحملهم المسؤولية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إنه واثق في قدرات لاعبي الزمالك وتحملهم المسؤولية في الوقت الحالي.
وشدد «قاسم»، خلال جلسته بلاعبي الفريق، السبت، على أنه على يقين من تحقيق الفوز في المباريات المقبلة، سواء الإفريقية أو المحلية.
وشدد «قاسم» على أن الجميع لن يدخر شيئاً لتقديمه للاعبي الزمالك وجهازه الفني من أجل إسعاد جماهير الزمالك الوفية.
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