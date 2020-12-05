شكرا لقرائتكم خبر عن «عطية» و«قاسم» يتعهدان بصرف مستحقات لاعبي الزمالك في موعدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق، السبت.

وشهدت الجلسة حضور أحمد مصطفى، عضو لجنة الحكماء، والمستشار محمد عطية، عضو اللجنة المعينة لإدارة النادي، وعبدالحليم على، مدير الكرة.

وشهدت الجلسة حديثًا خاصًا من «قاسم» و«عطية» مع اللاعبين عن الموسم الجديد، وأهمية المرحلة المقبلة للنادي ولجماهيره، حيث قام الثنائي بالتأكيد على صرف جميع المستحقات في موعدها بشكلها الطبيعي.