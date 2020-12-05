شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يرفض إعارة مصطفي فتحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، إعارة مصطفي فتحي إلى أحد الأندية العربية. وتلقي «فتحي» عرضًا من إحدى الدوريات العربية عن طريق وكيله خلال الساعات القليلة المنقضية. وأبدي «باتشيكو» تمسكه بـ«فتحي»، رافضًا فكرة إعارته في الوقت الراهن، وتأجيل الأمر إلى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. الوضع في مصر

اصابات 117,583

تعافي 103,191

وفيات 6,732

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