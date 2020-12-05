شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة فرنسية تكشف رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع «توخيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية رغبة نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى في التعاقد مع الألماني توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، وقالت إن «توخيل» يلمع في أعين مسؤولي عملاق إنجليزي.

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن «توخيل» يرفض البقاء في منصبه الحالي، حال عرض عليه مسؤولو «بي إس جي» تجديد تعاقده، الذي ينتهي في صيف 2021.

وأضافت أن «توخيل» لا ينوي توقيع عقد جديد مع الفريق الفرنسي بسبب علاقته المتوترة بالمدير الرياضي «ليوناردو»، وشعوره بأن وسائل الإعلام الفرنسية تظلمه كثيرًا.

وتابعت الصحيفة أن «توخيل» يُعد محط اهتمام ثلاثة أندية كبرى في قارة أوروبا، وهناك رغبة متبادلة بينه وبين مانشستر يونايتد.

ولفتت إلى أن «ليوناردو»، المدير الرياضي للنادي الباريسي، لا ينوي أيضًا تجديد تعاقد «توخيل»، بل يرغب البرازيلي في تعيين أحد رجاله منذ عودته إلى منصبه في حديقة الأمراء عام 2019.