شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يضم «روماريو» لمدة موسمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، في التعاقد مع المهاجم الجاميكي روماريو وليامز لموسمين. وأشاد حسام حسن، المدير الفني للفريق، بالقدرات الفنية والبدنية للاعب، وطالب مسؤولى الاتحاد بسرعة التعاقد معه. وقام إيهاب جابر، مدير شؤون اللاعبين بالاتحاد السكندري، بإنهاء إجراءات قيد اللاعب في اتحاد الكرة. الوضع في مصر

اصابات 117,583

تعافي 103,191

وفيات 6,732

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