شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من «عبدالعاطى» دجلة والحسم خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب مسؤولو لجنة الكرة بنادى الزمالك من حسم صفقة محمد عبدالعاطى، لاعب فريق وادى دجلة، للانتقال لصفوف الفريق الأول بنادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الجارية لتدعيم خط الوسط. وطلب مسؤولو اللجنة من نادى وادى دجلة، استعارة «عبدالعاطي» موسما مقابل إعارة مصطفى فتحي وكريم بامبو لمدة موسم بدون مقابل من الطرفين. وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى دجلة يفضلون بيع اللاعب بشكل نهائي مع استعارة كريم بامبو، ويرحب عبدالعاطى بالانضمام للزمالك ومن الممكن أن تشهد الساعات المقبلة حسم الصفقة سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى. الوضع في مصر

اصابات 117,583

تعافي 103,191

وفيات 6,732

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يقترب من «عبدالعاطى» دجلة والحسم خلال ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.