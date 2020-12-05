شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين عبدالحليم علي وحميد أحداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد عبدالحليم على، مدير الكرة بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع المغربي حميد أحداد لاعب الفريق قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وقام مدير الكرة بالاطمئنان على حالة اللاعب عقب عودته من المغرب للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، بعد انتهاء فترة إعارته بنادي الرجاء المغربي.

ويبدأ الزمالك تدريباته الجماعية، اليوم السبت، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد والذي يستهله الفريق بمواجهة المقاولون العرب.