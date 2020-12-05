شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات السلة تسعى لتصحيح المسار أمام السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم السبت منافسات الجولة الثالثة من البطولة الإفريقية لناشئات وناشئين كرة السلة التي تستضيفها مصر حتى التاسع من الشهر الجاري، حيث تقام 3 مباريات، وتبدأ بمواجهة مصر والسنغال «ناشئات» في الثالثة عصرا، ثم مبارتان للناشئين الأولى في الخامسة والنصف بين غينيا ومالي، والثانية في الثامنة بين مصر والسنغال.

وخسر منتخب الناشئات أولى المباريات أمام مالى، بينما تغلب منتخب الناشئين على نظيره الغينى، وحصل المنتخبان على راحة أمس الجمعة.

ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الناشئات شريف عزمي مديرا فنيا، ويعاونه مصطفى هدهود ومصطفي فكري وماجد سلامة وأحمد الجزار، وتترأس البعثة رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.