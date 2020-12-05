شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات أخيرة من الأهلي لضم «سيرينو» قبل إغلاق القيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يأمل مجلس الأهلى في حدوث انفراجة في الساعات المتبقية قبل إغلاق القيد بضم «سيرينو»، لاعب «صن داونز»، وذلك بإقناع «جيرالدو» بالرحيل عن الفريق الكروي الأول بالتراضى دون تكبد خزينة النادى أي أعباء مالية، فضلًا عن استمرار المحاولات لإقناع «صن داونز» بالموافقة على تخفيض المقابل المادى لبيع «سيرينو»، حيث تمسك مسؤولو النادي الجنوب إفريقى بالحصول على 5 ملايين دولار، فيما عرض الأهلى 3 ملايين دولار فقط.

وجدد «موسيماني»، المدير الفنى للفريق، تمسكه بضم «سيرينو» باعتباره اللاعب الوحيد الذي يرى أنه سيكون إضافة للفريق الأحمر، ووعد بالتدخل مجددًا ولعب دور الوساطة لإقناع «صن داونز» بخفض المقابل المادي لضم اللاعب في الموسم الشتوي، حال فشل محاولات قيده في الساعات المقبلة واستمرار أزمة «جيرالدو».