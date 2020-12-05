شكرا لقرائتكم خبر عن «جيرالدو» يتمسك بمليون دولار للرحيل عن الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض جيرالدو الرحيل عن صفوف الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلى على سبيل البيع أو الإعارة وتمسكه بالحصول على مليون دولار قيمة ما تبقى من عقده للرحيل.

وحذرت إدارة الشؤون القانونية بالأهلى من سداد أي مبالغ مالية للاعب الأنجولى باعتبار ذلك إهدارًا للمال العام ويضع المجلس تحت طائلة المحاسبة في ظل وجود لجان كل 3 شهور من وزارة الرياضة والجهاز المركزي لرصد المخالفات المالية والإدارية.