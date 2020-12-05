شكرا لقرائتكم 8 مليون وبامبو شرط دجلة للتفريط في عبد العاطي للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشترط مسئولو وادى دجلة، الحصول على 8 مليون جنيه من أجل الاستغناء عن محمد عبد العاطى، لاعب وسط الفريق، إلى نادى الزمالك مع استعارة كريم بامبو جناح الفريق الأبيض ليتم عرض إعارة مصطفى فتحى أيضًا لوادى دجلة من أجل تخفيض المقابل المالى للصفقة وسيتم حسم المفاوضات بين الناديين خلال الساعات المقبلة من أجل حسم مدى إمكانية إتمام الصفقة من عدمه، خاصة بعد تجديد اللاعب رغبته للعب لنادى الزمالك.

واقترب كريم بامبو، جناح الزمالك، من الرحيل عن قلعة ميت عقبة من أجل الانتقال إلى نادى سموحة مقابل 2.5 مليون جنيه، وذلك خلال فترة الانتقالات الجارية، وأبدت عدة أندية اهتمامها بضم لاعب الزمالك على رأسها سموحة ووادى دجلة، وبعد التشاور بين إدارة الزمالك والبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق تم الاتفاق على إمكانية السماح برحيل اللاعب.

ويستعد الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث سيلتقى الأبيض نظيره المقاولون العرب، فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020 – 2021، والتى أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، انطلاقه بداية من يوم 11 من شهر ديسمبر الجارى، حيث يسعى أبناء ميت عقبة لبداية منافسات الدورى بشكل قوى لمُصالحة الجماهير بعد انتهاء الموسم المنقضى، باحتلال الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز الذى حصد الأهلى لقبه.

من ناحية أخرى، انتعشت خزينة نادى الزمالك بـ2 مليون جنيه و100 ألف جنيه، قيمة إيرادات تجديد العضويات والاشتراكات التى تواردت على النادى، الأربعاء الماضى، بعدما انتعش نادى الزمالك بـ4 ملايين جنيه، وتعد القيمة المتبقية لصالح النادى الأبيض من صفقتى انتقال محمد عنتر وأحمد رفعت، لاعبى الفريق الأبيض، إلى المصرى، وتحرص اللجنة التى تدير شئون نادى الزمالك فى الوقت الحالى على توفير سيولة مالية من أجل صرف كافة مستحقات لاعبى الفريق.

وترغب اللجنة التى تدير الزمالك حاليًا فى سداد رواتب اللاعبين المتأخرة والبالغة قيمتها ما يقرب من 10 مليون جنيه ثم سداد رواتب الموظفين والعاملين بالنادى الأبيض ثم التحرك بعد ذلك لسداد مقدمات عقود اللاعبين عن الموسم المقبل، بعدما انتعش أيضا نادى الزمالك بـ2.5 مليون جنيه قيمة الموافقة على انتقال محمد حسن إلى سيراميكا كيلوباترا.