شكرا لقرائتكم البنك الأهلي يطلب استعارة عمر السعيد من الزمالك قبل غلق باب القيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادي الزمالك، عرضًا من نظيره البنك الأهلى لاستعارة عمر السعيد، مهاجم الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الحالية، لتدعيم صفوف الفريق الصاعد حديثًا لصفوف الدورى المصرى الممتاز، لأول مرة فى تاريخه، والذى يتولى قيادته محمد يوسف.

وانضم السعيد إلى صفوف الأبيض بداية من موسم 2018 – 2019، وشارك مع أبناء ميت عقبة فيما يقرب من 56 مباراة أحرز خلالهم 9 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.

فيما تقرر صرف مستحقات لاعبى الزمالك، بعد غد الإثنين، حيث سيتم إيداع مستحقات اللاعبين فى الحسابات البنكية الخاصة بهم غدًا، الأحد، بعدما كان يتم صرف المستحقات من الخزينة إلا أن الإدارة الجديدة للنادى تفضل أن يكون الصرف من خلال الحسابات البنكية، وبذلك سيتم غدًا التوقيع على شيكات المستحقات وإيداعها فى الحسابات الخاصة بهم.