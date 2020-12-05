شكرا لقرائتكم الزمالك يجري محاولات لضم غزال بعد توقيعه لسموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل مسئولو نادي سموحة برئاسة فرج عامر ، على توقيع على غزال مدافع منتخب مصر السابق، بعد إنهاء اللاعب عقده مع لاريسا اليونانى.

وشهدت الساعات الماضية مفاوضات شفهية من جانب أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادى الزمالك مع مسئولى سموحة للتنازل عن غزال بعد دخوله دائرة اهتمامات الزمالك ليتم الحصول عليه مقابل انتقال كريم بامبو لاعب الزمالك للنادى السكندرى، وهو ما سيتم حسمه بشكل نهائى فى الساعات الجارية خاصة إن إدارة الزمالك تبحث عن تدعيم وسط الملعب بلاعبا من الرباعى محمد عبد العاطى لاعب وسط وادى دجلة وعلى غزال وعمر الوحش لاعب الاسماعيلى وإسلام صالح لاعب وسط نادى مصر السابق.

ويستعد الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث سيلتقى الأبيض نظيره المقاولون العرب، فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020 – 2021، والتى أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، انطلاقه بداية من يوم 11 من شهر ديسمبر الجارى، حيث يسعى أبناء ميت عقبة لبداية منافسات الدورى بشكل قوى لمُصالحة الجماهير بعد انتهاء الموسم المنقضى، باحتلال الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز الذى حصد الأهلى لقبه