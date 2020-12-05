شكرا لقرائتكم خبر عن بالتعاون مع الأولمبياد الخاص.. نجاح الملتقى الأول للتعريف بالترايثلون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم الملتقى الافتراضي الأول للتعريف برياضة الترايثلون المقام بتنظيم مشترك مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، بالتعاون مع الاتحاد البحريني للترايثلون.

وأقيم الملتقى الأول للمدربين والفنيين العاملين في قطاع رياضة أصحاب الهمم بدولة الإمارات عبر منصة «زووم» الافتراضية، بمشاركة أحمد الحاج جبر نائب رئيس جمعية الإمارات للترايثلون، وشارك في الفعاليات التي امتدت على مدار يومي 4 و5 ديسمبر، 40 مدرباً وفنياً من أندية ومراكز أصحاب الهمم في دولة الإمارات.

وأشار أحمد الحاج إلى أن هذا التعاون يمثل أولى المبادرات المجتمعية المشتركة بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي لنشر الثقافة الرياضية والتوعية حول رياضة الترايثلون التي تعد واحدة من أهم الرياضات لاحتوائها على أنشطة ومهارات متعددة، منها السباحة وركوب الدراجات والجري.

كما وجّه الشكر والتقدير إلى الاتحاد البحريني للترايثلون للتعاون في تنظيم الملتقى ووجود المحاضر الآسيوي عباس موسى للإشراف على الدورة، وهو حكم دولي متميز برياضة الترايثلون الآسيوية والعربية وستتم الاستعانة به خلال دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية بطوكيو 2021.

وأشار عباس موسى إلى أن مثل تلك الملتقيات تساعد في توعية اللاعبين والمدربين والإداريين والفنيين العاملين والمهتمين برياضة الترايثلون، وأكد أنه سعيد بالوجود في هذا الملتقى الخاص الذي يعمل على خدمة اللاعبين واللاعبات من أصحاب الهمم.

وتضمنت الورش عدداً من المحاور منها التعريف بنشأة الاتحاد الدولي للترايثلون ITU، ونظم المسابقات المختلفة على المستوى الأولمبي والدولي والمحلي، وكذلك القوانين الخاصة بالرياضة وتقسيمها في ما يتعلق بمسافة السباحة والدراجات والجري، وأيضاً النواحي الفنية التي تجب مراعاتها خلال تنظيم الفعاليات.

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