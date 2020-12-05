شكرا لقرائتكم خبر عن سباق «أريلة» للمحامل الشراعية يفتح أبواب التسجيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت فتح باب التسجيل لسباق أريلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، بداية من الأحد على أن يتم إغلاق باب التسجيل مساء الخميس المقبل، ثم يقام السباق في 12 من الشهر الجاري.

ويقام السباق برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومن المتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً على المشاركة لاسيما أنه السباق الأول لفئة 60 قدماً، بعد العودة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

وخصص النادي جوائز مالية قيمة للفائزين والمشاركين في المنافسات تصل إلى ثلاثة ملايين درهم، وثلاث سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، لتحفيز الجميع على المشاركة والوجود في هذا المحفل التراثي البحري الكبير، وتقام المنافسات لمسافة 22 ميلاً بحرياً.

وأعرب ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققه سباق اليوم الوطني لفئة 43 قدماً، معتبراً أن النجاح والمشاركة الكبيرة يؤكدان قيمة الاسم الذي حمله السباق.

وقال: «نحن في النادي نسعى دوماً لمشاركة الوطن أفراحه والمجتمع أحداثه من خلال هذه السباقات». وأبدى المهيري سعادته بعودة سباقات فئة 60 قدماً، بسباق أريلة الذي سيقام السبت المقبل، مؤكداً أنها عودة رائعة لاسيما أن هذه الفئة هي الأكبر والأضخم بين سباقات المحامل الشراعية، وسبق أن توقفت بسبب فيروس كورونا، حالها حال السباقات الأخرى، وتوقع إقبالاً كبيراً على التسجيل والمشاركة في سباق أريلة حتى إغلاق باب التسجيل، الخميس المقبل.