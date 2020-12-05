مصدر يكشف لمصراوي.. تطور حالة وليد سليمان وتوصية الطبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال مصدر مقرب من وليد سليمان اللاعب الأهلي، إن طبيبه الخاص أوصى بضرورة عزل اللاعب في مستشفى خاص بسبب حالته الصحية وبصفة خاصة درجة حرارته المرتفعة.

وكان وليد سليمان قد تعرض للإصابة بعدوى فيروس كورونا خلال الفترة الماضية وهو ما جعل الأهلي يفقد جهوده.

وأضاف مصدر مقرب من اللاعب من خلال تصريحات لمصراوي، أن درجة حرارة اللاعب مرتفعة ولا تشهد أي انخفاض وهو ماجعل طبيبه المعالج يوصي بضرورة عزله في مستشفى خاص من أجل تلقي المزيد من الرعاية الصحية.

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مازال يُعاني من العدوى من خلال تصريحات يوم الخميس الماضي بعد أن خضع لمسحة جديدة وكذلك الحال مع المالي أليو ديانج.

وكان محمد شريف لاعب الأهلي قد أعلن عن تحول عينته إلى إيجابية وكذلك الحال مع أحمد ياسر ريان.