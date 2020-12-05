الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع مهاجم جامايكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي الاتحاد السكندري، عن التعاقد مع روماريو وليامز المهاجم الدولي الجامايكي خلال فترة الانتقالات الجارية.

ونجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى، إتمام التعاقد مع المهاجم الدولي روماريو وليامز لاعب منتخب جامايكا، حيث وقع المهاجم الجامايكي لمدة موسمين قادمين.

وجاء التعاقد مع المهاجم الدولى في إطار حرص مجلس إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزه و خاصة فى مركز خط الهجوم، و ذلك عقب التواصل و إنهاء المفاوضات مع وكيل اللاعب بلال نظير الذى أكد وصول اللاعب للاراضي المصرية الأسبوع القادم.

وأشاد حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة بقدرات اللاعب الفنية و البدنية من سرعة وقوة تسديد ولمسة هداف، و هي الإمكانات التي يتطلبها هذا المركز، واعتبره "العميد" إضافة قوية لخط هجوم زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة، وقد أتم إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين إجراءات قيد اللاعب.

وشارك اللاعب مع منتخب بلاده في 13 مباراة دولية خلال مسيرته، وسبق له تمثيل العديد من الأندية الأمريكية "أتلانتا يونايتد" و"كولومبوس كرو" وأخيراً نادى " ميامي" الذى سجل معه روماريو 8 أهداف الموسم الماضى.