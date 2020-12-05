شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا يجري تعديلات على كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن بطولة كأس العالم للأندية في 2021 ستقام بنظامها الحالي، وتضم 7 فرق بدلاً من 24.
وأراد «إنفانتينو»، مشاركة 24 فريقًا في الحدث الجديد الذي يقام في الصين منتصف 2021، لكن أدى انتشار فيروس كورونا لتأجيل بطولتي أمم أوروبا، وكوبا أمريكا من العام الحالي للعام المقبل.
وبدلًا من محاولة جذب الانتباه من البطولتين في 2021، ستقام بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 7 فرق في اليابان في ديسمبر.
وكانت نسخة هذا العام من البطولة، تأجلت لتقام في فبراير بقطر.
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