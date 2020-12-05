شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه الضبعة وديًا الأحد.. و«سامي» ينتظر صفقة «سوبر» خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحة بقيادة أحمد سامى المدير الفنى تدريباته اليومية على فتريتن طبقا لبرنامج الإعداد المحدد من قبل الجهاز الفنى، وذلك في اطار الإستعداد لإنطلاق بطولة الدورى العام الجديدة وذلك بمعسكر الفريق المقام في القاهرة.

واستغل أحمد سامى وجهازه المعاون المباريات الودية التي خاضها «الموج الأرزق» في الفترة الأخيرة من اجل تحقيق الإنسجام والتفاهم المطلوب بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى، وخاصة وان سقف طموحات الإدارة مرتفع للغاية في ظل القدرات التدريبية الكبيرة التي يتمتع بها المدير الفنى وأيضا تحسبا للمشاركة في البطولة العربية في موسمها الجديد.

وقد أبدى المدير الفنى لسموحة ارتياحه الشديد بعد المتسوى الطيب الذي ظهر عليه اللاعبين خلال مواجه بيراميدز ووجود تقارب كبير في مستوى اللاعبين فنيا وبدنيا بالإضافة إلى الوصول إلى درجة كبيرة من الإنسجام بين كل العناصر المقيدة في قائمة الفريق في الموسم الجديد.

ويخوض سموحة مباراة ودية جديدة غدا أمام فريق الضبعة في الرابعة من مساء الغد على ملعب النادى.

وسيجرب المدير الفنى لسموحة بعض اللاعبين الذين تعاقد معهم مؤخرا للوقوف على المستوى الفنى والبدنى قبل انطلاق مباريات الدورى في الموسم الجديد، خاصة وأن الفريق كان يخضع للتدريب على فتريتن صباحية ومسائية لرفع معدلات اللياقة لدى الجميع.

وتعاقد سموحة مع 8 صفقات حتى الآن هي محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى في صفقة انتقال حر أيضا، فيما تم التعاقد مع عبدالكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية ومحمد ليلة لاعب الجونة في صفقة انتقال حر.

ورحل عن سموحة كلا من كريم يحيى ومحمد كوفى وناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد أبوالفتوح وسيد فريد وأحمد حسن مكى والكونغولي ايدو ايمومو الاضافة إلى عدم تجديد إعارة محمود فهمي من نادي مصر المقاصة.