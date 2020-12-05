شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بسام: سأحافظ على شباكي نظيفة أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد بسام، حارس مرمى طلائع الجيش، لزملائه خلال التدريبات الأخيرة للفريق قبل مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر أنه سيحافظ على شباكه نظيفة خلال المباراة حتى يتمكن الفريق من التتويج باللقب.

وشهدت التدريبات الأخيرة لطلائع الجيش تدريبات خاصة للحارس على الكرات العرضية والتسديد من خارج منطقة الجزاء التي يجيدها لاعبو الأهلي خلال المباريات الأخيرة.